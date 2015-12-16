МИД возмущен действиями России в Черном море: очередной грабеж Украины

Министерство иностранных дел Украины глубоко возмущено действиями России в Черном море и называет перемещение российской стороной двух самоподъемных буровых установок и нефтедобывающей платформы "Таврида" очередным эпизодом грабежа имущества и природных ресурсов.

Как говорится в заявлении МИДа, Киев требует вернуть упомянутое имущество украинской стороне.

"Министерство иностранных дел Украины призывает Российскую Федерацию к международно-правовой ответственности, требует от Российской Федерации немедленно принять все практически возможные меры для прекращения международно-противоправных деяний, предоставить надлежащие заверения и гарантии их неповторения в будущем и немедленно вернуть в пользование и владение принадлежащее Украине имущество", — говорится в документе.

МИД заявляет, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву.

"Министерство иностранных дел оставляет за собой право требовать возмещения от российской стороны вреда, причиненного действиями последней, имеют все признаки международного правонарушения по смыслу Конвенции", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ФСБ направила сторожевой корабль "Аметист" к буровым установкам, которые принадлежат Украины.