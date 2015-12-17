Пукач согласен на смягчение приговора: ГПУ требует оставить его без изменений

Генеральная прокуратура Украины просит Апелляционный суд Киева оставить без изменений приговор бывшему генералу МВД Алексею Пукачу, приговоренному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом сегодня на судебном заседании заявил прокурор Генпрокуратуры Олег Троян, пишет УНИАН.

По словам прокурора, Пукач затягивает судебный процесс, предоставляет ложную информацию о якобы давлении на него в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, пытаясь таким образом избежать наказания, которого заслуживает.

Троян отметил, что Пукач в ходе допросов во время досудебного и судебного следствия не давал показаний о якобы причастности экс-президента Леонида Кучмы и тогдашнего главы его администрации Владимира Литвина к убийству Гонгадзе.

По словам Трояна, в связи с тем, что Пукач после 2000 года, то есть после убийства Гонгадзе, совершал другие преступления (уничтожил служебную документацию, скрывался от следствия), к нему не может быть применена норма о закрытии дела в связи со сроком давности.

В свою очередь, Пукач отказался от требования о новом расследовании и заявил, что согласен на смягчение приговора.

"Я согласен (на смягчение приговора)", — сказал он.

В то же время он отметил, что отказывается от предыдущего требования отменить приговор и отправить дело на новое расследование.

При этом Пукач попросил суд дать объективную оценку его действиям. Он в очередной раз отметил, что не хотел убивать Гонгадзе, а лишь хотел запугать его согласно приказу, который получил от бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко.

"От моих рук и ног никто, в том числе и Гонгадзе, не умирал, — сказал Пукач, отметив, что в материалах дела нет орудия убийства в качестве вещественного доказательства.

"Его не было и нет", — отметил он.

В свою очередь сторона защиты Пукача, обращаясь к суду, попросила рассмотреть возможность закрытия дела в связи с истечением 15-летнего срока привлечения к ответственности.