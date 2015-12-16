Томбинский: безвизовый режим — "это своеобразный контракт" между ЕС и Украиной

Глава представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский заявляет, что после переговоров президента Украины Петра Порошенко с руководителями институций ЕС в Брюсселе в среду станет понятна судьба отчета Еврокомиссии относительно либерализации визового режима для Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Нам следует сегодня дождаться встречи Президента Украины с президентами Европейского совета, Европейской комиссии и Европарламента. Это будет последнее обсуждение", — рассказал дипломат.

По его словам, безвизовый режим — "это своеобразный контракт" между ЕС и Украиной. "А для контракта нужно понимание обеих сторон относительно того, что его положения не декларативны, что они выполняются. И для этого, возможно, и нужно еще сегодня обсуждение в Брюсселе", — подчеркнул дипломат.

Посол заверил, что в Брюсселе есть уверенность в том, что это будет последний отчет по вопросам либерализации визового режима ЕС с Украиной. "А последний - это означает, что Еврокомиссия настроена подать в Европейский совет и Европарламент рекомендацию предоставления безвизового режима Украине", — пояснил Томбинский.

"Нам нужно подождать итоги переговоров в Брюсселе, мы сегодня ждем все эти детали. Но есть настрой, чтобы открыть безвизовый режим для Украины и чтобы Еврокомиссия дала рекомендацию с целью принятия решения об отмене визового режима для граждан Украины, когда предусмотренные обязательства в рамках либерализации визового режима реализованы", — сказал глава представительства ЕС в Украине.

Напомним, западные СМИ узнали, когда Украина получит безвизовый режим с ЕС.