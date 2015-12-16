Генерал-разведчик рассказал, что эффективнее морской блокады Крыма

Анонсированная крымскотатарскими активистами морская блокада Крыма вряд ли будет успешной, поскольку может привести к большим провокациям и даже жертвам.

Об этом глава Высшего совета народных сборов Украины, генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал в комментарии "Главреду".

"Это сделать нереально, потому что, прежде всего, нет средств, которыми можно было осуществлять и контролировать морскую блокаду. А, кроме того, такой шаг приведет только к очередному этапу напряжения", — говорит военный эксперт.

По его словам, у простых жителей полуострова, крымчан-патриотов Украины, действия вроде блокады вызывают отрицание, неприятие, поэтому они не будут поддерживать такие действия.

"Для России же это послужит поводом для больши́х провокаций, а так называемым нынешним "властям" Крыма это позволит начать мощную информационную кампанию, а особенно физические и даже военные действия. Понятно, что Россия задействует свои спецслужбы, пограничников, военных, и это станет новым витком конфронтации, а может, и приведет к жертвам", — считает глава Службы внешней разведки.

"Поэтому в данной ситуации я бы не прибегал к методу морской блокады. У нас есть более эффективные методы воздействия: международное влияние, внутреннее влияние, которое должен задействовать, в первую очередь, Президент, а также правительство и силовики", — говорит Маломуж.

"Формат морской блокады не приведет к изменениям к лучшему ни в самом Крыму, не поспособствует тому, чтобы больше крымчан стало приверженцами Украины, ни поспособствуют стабильности в этом регионе. От такого шага мы получим минимум позитивов и дивидендов на международном уровне — это будет осуждено. Я буквально недавно вернулся из Европы, где встречался с представителями ЕС и США — они осудили даже акт по энергетической блокаде Крыма. Они говорят: "Вы же действуете по отношению к своим гражданам. А Аксенов там и так хорошо там живет". С одной стороны, это негуманно, а с другой — это не поможет завоевать приверженцев, которые будут стремиться вернуться в Украину", — считает общественный деятель.

"Можно понять и крымских татар, которые проводят такие акции уже от бессилия — это акт отчаяния. Но если мы говорим о реальных, серьезных вещах, глубинных и перспективных, с точки зрения возвращения Крыма, то это будет эффективно, если мы задействуем формат G20, а не "минский", который ничего по Крыму не решает. Тогда будет совсем другое дело. А такими актами, как морская блокада, мы ничего реально не добьемся, — резюмировал военный эксперт.

Ранее "Главред" сообщал, что незаконный "первый вице-премьер" оккупированного Крыма Михаил Шеремет заявил организаторам блокады полуострова, что российские пограничники не будут церемонить с нарушителями и при необходимости сразу откроют огонь на поражение.