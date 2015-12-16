Порошенко ответил Путину: Отмена Россией ЗСТ — плата Украины за европейский выбор

Президент Украины Петр Порошенко сожалеет, что Россия приостанавливает действие зону свободной торговли с Украиной с 1 января 2016 года.

Вместе с тем он подчеркнул, что готов заплатить эту цену за европейский выбор, передает УНИАН.

Отмечается, что об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером сегодня в Брюсселе.

"Относительно глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая должна начать действовать в ближайшее время. К сожалению, последние трехсторонние переговоры показали, что Россия не заинтересована в разрешении той ситуации, которая возникла", — отметил он.

"К сожалению, сегодня президент Путин подписал указ, согласно которому он отказывается от зоны свободной торговли в рамках СНГ", — заявил Порошенко.

По словам президента, Украина понимает, что означают эти ограничения со стороны РФ для украинской экономики. "Мы готовы заплатить эту цену за нашу свободу и за европейский выбор", — добавил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в России возмущаются переговорами Украины и ЕС о свободной торговле.