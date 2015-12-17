Стакан Авакова, или Кто выплеснул репутацию украинской власти

Последние события на Печерских холмах заставили многих вспомнить осень 2005-го, когда была разрушена оранжевая политическая идиллия, а Виктора Януковича фактически пригласили вернуться во власть. Сначала — в парламент, потом и премьерский портфель нашелся. Но сегодня цена политических ошибок намного выше — на кону государственность Украины.

Руководство страны не от хорошей жизни пошло на вызвавшее ухмылки "заявление троих", основным смыслом которого является сообщение о сохранении за Арсением Яценюком премьерского портфеля. Аналогия с приснопамятным заявлением Кучмы — Ющенко — Плюща и "Универсалом национального единства" образца 2007 года видны невооруженным глазом. Но в этом крике властной души есть и своя логика: Украине жизненно необходима поддержка Запада — финансовая и политическая, поэтому руководителям страны приходится изображать единство при всей сложности этого номера политической эквилибристики. Без помощи США и ЕС экономическая ситуация рискует быстро стать неуправляемой.

К сожалению, практически два года после Революции Достоинства подарили миллионам украинцев куда меньше положительных изменений в их жизни, чем они рассчитывали. В обществе растет спрос на действия в формате революционной целесообразности, которые могут компенсировать промедление на основных направлениях реформ. Однако ряд факторов, среди которых и коррупция, и неспособность поставить государственные интересы выше личных и корпоративных, не позволяют предпринимать решительные действия. Тем временем тезисы об очередном Майдане то и дело впрыскиваются в информационное пространство, апеллируя к коллективной памяти рядовых участников последних украинских революций. И малоэффективность чиновников и депутатов, пришедших в свои кабинеты после Революции Достоинства, только усугубляет ситуацию.

Визит Джо Байдена, играющего роль вашингтонского дядьки-наставника с присущим ему политическим шармом, паче чаяния не обеспечил всплеска эффективной работы украинской власти. Наоборот — политикум с головой нырнул поочередно в несколько скандалов, которые их участники разгоняют по социальным сетям с настырностью, достойной куда лучшего применения. По законам цивилизованной политики и Аваков и Саакашвили должны были подать заявления об отставке, а не множить репутационные потери власти в междоусобной борьбе украинцев с кавказскими корнями. Но оглянуться во гневе, похоже, выше их сил.

Проблема не только в том, что не только борьба с коррупцией в масштабах страны является зачастую имитацией, но и Саакашвили трудно предъявить серьезные достижения за полгода работы "президентом" Одесской области (его полномочия несопоставимы ни с одним главой ОГА и даже полномочиями Виталия Кличко в столице). Представители власти с особым цинизмом уничтожают рейтинг доверия ей, который и без того не выглядит монументальным (я в данном случае не о микроскопической популярности премьера).

Ситуация усугубляется тем, что противниками властной команды сегодня являются отнюдь не периодически доставаемый из чулана Виктор Янукович, не имитирующий бурную партийную жизнь Александр Клименко или по́стящий в соцсетях откровенные глупости Виталий Захарченко. Борьбу против Украины ведет российская пропагандистская машина, которая может воспользоваться подарком по полной программе. Нет, не в процессе промывания мозгов собственным или российским гражданам, а чтобы доказать Западу, что возиться с Украиной особо не стоит. Дескать, посмотрите, как у них проходят заседания Совета реформ. И ведь в видео отсутствует постановочный эффект, а лишь безудержное стремление политиков прославиться и показать собственное место в истории. Пусть и ценой создания реального подтверждения предположения об Украине как failed state.

Выход из этой ситуации возможен только один: перевод правительства на профессиональные технократические рельсы, реальное сотрудничество с парламентом и отказ представителей от схем и схемочек ради эффективного противостояния экономическому кризису. Способны ли на это те, кто называет себя украинской элитой? Ответ мы получим в ближайшее время. В любом случае ясно одно: без этих шагов доказать миллионам украинцев свое отличие от соратников Януковича новой властной команде будет практически невозможно.