В Евросовете рассказали о продлении санкций против России

Экономические санкции против Российской Федерации будут оставаться до полного выполнениея Минских соглашений.

Об этом президент Европейского совета Дональд Туск сказал в Брюсселе после прибытия президента Украины Петра Порошенко для ведения переговоров, передает УНИАН.

"Наша стратегическая политика в отношении непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя в силе. И наши экономические санкции против России будут оставаться связанными с полным выполнением Минских соглашений", — подчеркнул Туск.

Напомним, ранее в Италии сообщили, когда будут приняты санкции против России.