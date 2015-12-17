Откровения российского силовика: "Папа" очень боится — думает, что его скоро убьют

17 декабря 2015, 09:54

В Кремле — заговор на заговоре и заговором погоняет, пишет Слава Рабинович.

18 генералов и полковников составили заговор против Путина

Президент РФ Владимир Путин боится покушения на свою жизнь — сменил начальника охраны, а спецслужбы раскрыли заговор против хозяина Кремля.

Об этом со ссылкой на данные безымянного российского силовика российский бизнесмен и экономист Слава Рабинович пишет на своей странице в Facebook.

"Вообще-то, Папа боится. Очень. Он думает, что его скоро убьют. Ты вообще понимаешь, что там происходит?

Заговор на заговоре, и заговором погоняет. Ты же видел, Папа опять поменял главу своей охраны. Там большая проблема.

Прошлой весной был раскрыт огромный заговор. Несколько десятков человек. Из наших. Ты знаешь, где они сейчас? Большинство — за решеткой. Ведь об этом тебе не напишут... По телевизору не покажут...

18 генералов. Понимаешь? 18 генералов — это тебе не хрен собачий! И еще полковники. Несколько десятков человек. Что? Тебе имена назвать, и должности? Ну-ну...

Генерал-лейтенант полиции Сергей Лавров, начальник управления ФСКН по Краснодарскому краю.

Генерал-майор внутренней службы Андрей Пилипчук, начальник управления по взаимодействию со СМИ Министерства внутренних дел.

Генерал-майор внутренней службы Николай Шустов.

Генерал-майор полиции Анатолий Жуковский, замначальника управления МЧС по Краснодарском краю.

Глава МВД по Коми.

Первый замкомандующего войсками Центрального регионального командования внутренних войск МВД Владимир Падалко.

Первый замначальника московского управления МЧС Юрий Акимов.

Командир 22-й бригады оперативного назначения внутренних войск МВД Сергей Данкович.

Глава управления материального обеспечения главного командования внутренних войск МВД Владимир Левкович.

Начальник Главного управления столичного МЧС Александр Елисеев и его заместитель Александр Гаврилов.

Замглавы МЧС в Дальневосточном, Северо-Кавказском, Сибирском, Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Южном региональных центрах.

Еще имена нужно, или хватит? Сейчас — новый заговор, новая волна. Новый глава охраны. Сейчас будут новые репрессии генералов и полковников. Новая волна пойдет за решетку.

Понимаешь, в сегодняшней России только мы, силовики, можем у Папы власть отобрать. Если реально на вещи смотреть. Больше никто. Чтобы кто-нибудь к нему в кабинет зашел, застрелил его, а потом генерал-полковник Шаманов вводит ВДВ в Москву. Понял? Владимир Анатольевич — это тебе не хрен собачий. От него сам Рамзан Ахматович шарахается.

Кто такой Ахматович против Анатольевича? Анатолич окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола тогда, когда Ахматычу было еще два года от роду. Когда Ахматыч был в седьмом классе школы у себя в селе Центарой, Анатолич уже окончил Военную академию имени Фрунзе. Чтобы ты понимал, Анатолич в 1998 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, понял?

А ты знаешь, что тогда делал Ахматыч? После Первой чеченской войны, с 1996 года Ахматыч "работал" помощником и личным телохранителем своего отца — муфтия Ичкерии Ахмат-Хаджи Кадырова, в то время одного из лидеров сепаратистского и антироссийского движения в Чечне, объявившего России "джихад". Понял?! Так что Анатоличу, вообще-то, реально на*рать на Ахматыча, это я тебе точно говорю. Введет свои ВДВ в Москву и другие города, и все, Ахматыч улетит жить в Дубай, в своем золоте, навсегда.

А Папа не хочет раскачивать лодку. Особенно ценой своей жизни. Понимаешь?", — цитирует силовика Слава Рабинович.

Ранее "Главред" сообщал: западные СМИ нашли пять доказательств, что Путин боится потерять власть.

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Путин убийство силовик покушение заговор Слава Рабинович
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