Савченко снова объявила голодовку

Украинская летчица и народный депутат Украины Надежда Савченко, которая незаконно удерживается в России, объявила голодовку с 18 декабря.

Об этом сообщают ее адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов в Twitter.

"Надежда Савченко объявила голодовку с завтрашнего дня", — пишет он.

Надежда Савченко объявила голодовку до конца суда. После приговора она объявит сухую голодовку. Её требование - освобождение. #FreeSavchenko — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 17 декабря 2015

Фейгин также сообщил, что "прямо сейчас Савченко продлевают стражу на 3 месяца до 16 апреля 2016 года".

Прямо сейчас Савченко продлевают стражу на 3 месяца до 16 апреля 2016 года... — Mark Feygin (@mark_feygin) 17 декабря 2015

Напомним, Надежда Савченко насильно удерживается в России после похищения в июне 2014 года в районе Луганска.

В знак протеста против российского суда и ее незаконного похищения украинская летчица уже объявляла голодовку. Савченко продержалась без еды беспрецедентно долго в истории медицины: 83 дня или почти три месяца. За время голодовки она похудела более чем на 20 килограммов.

Также стоит отметить, что возобновлять голодовку украинские врачи Савченко запретили.