Под Донецком идет "снайперская война": карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали предусмотренный Минскими соглашениями "режим тишины", открывая огонь из разного оружия.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что под временно захваченным террористами Донецком продолжается "снайперская война".

"Снайперы, которые находятся на территории Донецкого казенного завода химических изделий и кладбища неподалеку аэропорта, 16 декабря совершили четыре прицельных обстрела по нашим военных", — отметил военнослужащий.

При этом, по его данным, противник нарушал "режим тишины" на линии фронта Авдеевка — Опытное, где вражеский снайпер работал из населенного пункта Спартак.

Кроме того, на Светлодарской дуге, вблизи Луганского, злоумышленники применили гранатомет и пулемет. "Аналогичная обстановка — в окрестностях Горловки", — подчеркнул полковник.

По его данным, осуществленные там террористами обстрелы были неприцельными и, чаще всего, длились не более 15 минут. "Больше всего вражеских провокаций вчера было зафиксировано в Песках. Обстрелы продолжались в течение всего дня", — добавил Лысенко.

Также спикер Администрации Президента по вопросам АТО сообщил, что за прошедшие сутки в результате произошедших на Донбассе боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, однако два бойца получили ранения.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Карта: mediarnbo.org