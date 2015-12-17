Партия "Відродження" назвала проект бюджета-2016 катастрофой для Украины

Проект бюджета на 2016 год нужно дорабатывать, поскольку в таком виде, каким его внес в парламент Кабинет министров, он приведет к обнищанию населения Украины и разрушения экономики.

Об этом заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь во время презентации в Верховной Раде проекта бюджета на 2016 год.

"Мы с вами являемся свидетелями того, как уже два года новое правительство и новая коалиция проводят экономические и социальные эксперименты над страной. Бюджет на следующий год — это бюджет социального проедания, ограбления и развала страны. В нем заложено падение социальных стандартов почти на 30% , в нем нет никаких инфраструктурных проектов, целей, что мы будем возрождать в течение года, как отрасли поднимать с колен, чтобы они дали рост экономики ?! Даже аграрный сектор пытаются прирезать, как последнюю дойную корову!" — заявил народный депутат.

По его словам, ключевое требование партии "Відродження" сейчас — полный пересмотр проекта бюджета на 2016 год, новые социальные нормы и новый Налоговый кодекс.

"Должны быть уменьшены налоговые ставки, нагрузка на зарплату, чтобы экономика начала дышать. Надо ставить вопрос социальной защиты. Посмотрите, как упали пенсии и зарплаты! У людей нет возможности прожить за эти деньги, это посмешище, а не зарплаты и пенсии! Мы требуем срочно пересмотреть социальные нормы", — подчеркнул политик.

Кроме того, по словам нардепа, в пересмотре нуждаются и коммунальные тарифы.

"Целый год обсуждали новую тарифную политику, которая ведет к обнищанию населения. Где в новом бюджете на эти вопросы? Поговорили и забыли. Обращаюсь к правительству: заканчивайте с экспериментами над страной, потому что на весну будете иметь не просто "тарифный майдан", а вся страна выйдет на майдан", — подчеркнул политик.