Порошенко надеется: завтра в ЕС обнародуют заключение о введении безвизового режима с Украиной

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что завтра, 18 декабря, Еврокомиссия (ЕК) обнародует заключение относительно введения безвизового режима с Украиной.

Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Лёвеном в ходе рабочего визита в Брюссель, сообщили в пресс-службе главы государств.

"Особое внимание во время встречи было уделено вопросу предоставления Украине безвизового режима с ЕС. Президент подробно проинформировал премьер-министра о прогрессе Украины в выполнении Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

Порошенко выразил убеждение, что Евросоюз примет положительное решение, принимая во внимание завтрашнее положительное заключение Еврокомиссии по введению безвизового режима с Украиной", — говорится в сообщении.

Левен высоко оценил ход реформ в Украине и заверил в дальнейшей поддержке со стороны его государства.

Собеседники договорились об ускорении процедуры предоставления финансового содействия Украине.

Ранее сообщалось, что Порошенко встречается с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.