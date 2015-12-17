В Украину не пустили чешского депутат-коммуниста, который пугает "войсками ПС" под Мариуполем

В аэропорту "Борисполь" депутата чешского парламента от Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Зденеку Ондрачеку отказали во въезде в Украину.

Об этом сообщает чешское издание Novinky.cz, передает "Европейская правда".

"Я прилетел на конференцию о выборах, я дважды был наблюдателем за выборами в Мариуполе, но мне сказали, что я был включен в список нежелательных лиц, и не позволили мне попасть на территорию Украины", — сказал Ондрачек.

По его словам, отношение украинских сотрудников в аэропорту было предвзятым. "Они даже хотели, чтобы я купил обратный билет, на что я отказался и сказал, что, если они хотят выгнать меня, то должны предоставить транспорт", — добавил он.

Чешский депутат отметил, что украинцы в аэропорту расспрашивали его о путешествии — что является причиной визита, почему летел через Вену и так далее.

"Мне сказали, что дипломатический паспорт их не волнует, потому что я в списке нежелательных лиц", — сказал он.

Ондрачек заявил, что не знает, почему его внесли в этот список. Депутат уже вернулся в Чехию.

Отмечается, что партия КПЧМ, в которую входит Ондрачек, максимально препятствовала голосованию в чешском парламенте по соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

Ондрачек является бывшим сотрудником чехословацкой Службы национальной безопасности и в интервью чешским СМИ он признавался, что участвовал в разгоне демонстрации в Праге в 1989 году.

На своих страницах в соцсетях он переживает за судьбу Мариуполя, "окруженного войсками "Правого сектора", где запрещают говорить по-русски", говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Берлускони объявлен персоной нон грата в Украине.

Фото: novinky.cz.