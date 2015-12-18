Боевики вынудили наших воинов открыть огонь возле Луганского, враг отступил

17 декабря днем в зоне проведения на Донбассе произошло небольшое огневое столкновение с малочисленной группой захватчиков в районе Луганского. Наши бойцы вынуждены были открыть огонь из стрелкового оружия и враг отступил. А с 18.00 боевики пытались почти 20 раз спровоцировать украинских защитников на открытие огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По информации штаба, бандиты обстреливали наши позиции из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов в районе Песок, Марьинки, Зайцево, Новгородского, Луганского и Кодемы.

До полуночи, используя 82-мм минометы, боевики прибегали к вооруженным провокациям против сил АТО в Красногоровке и дважды в Новгородском.

Вечером вражеские снайперы пытались коварно попасть в наших воинов в Новгородском, Луганском и Песках.

Также около 22.00 в воздушном пространстве временно оккупированного Донецка был зафиксирован пролет БПЛА противника.

Напомним, ранее в штабе АТО заявили, что орудующие на Донбассе боевики не готовы перейти к полномасштабному наступлению