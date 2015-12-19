Аваков рассказал, когда Интерпол может снова заняться поисками Януковича

Недавно обнаруженный архив может стать причиной восстановления беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в базе розыска по линии Интерпола.

Об этом глава МВД Арсен Аваков сообщил в интервью ZN.UA.

"Бесспорно. Но правда также и в том, что Интерпол очень аккуратный и не выставляет обвинений в случаях, где хоть чуточку пахнет политикой. Поэтому нужны четкие доказательства, чтобы никто не мог спрятаться за политической ширмой", — ответил министр на вопрос, смогут ли найденные документы привести к восстановлению Януковича в поисковой базе Интерпола.

Глава МВД также подчеркнул, что найденный архив документов — новый, а не тот, который нашли в прошлом году в офисе юриста Януковича на Подоле.

"В этом архиве обнаружены личные документы Януковича, оригиналы документов компаний "Танталит" и МАКО, техпаспорта и ключевые документы на Межигорье, куча договоров финансового характера, печати и расчетные счета по международных компаниях — от Гонконга до Швейцарии и т.п. Эти документы дают возможность активизировать работу Финмониторинга и следователей, в том числе международных", — добавил Аваков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лондоне нашли украденный из Межигорья элитный коньяк Януковича.