Помощь США Украине в 2016 году достигнет 658 миллионов — СМИ

Президент США Барак Обама подписал в пятницу, 18 декабря, проект бюджета на 2016 год в размере 1,1 триллиона долларов.

Об этом сообщает Reuters, пишет Deutsche Welle.

Документ, в частности, предусматривает финансирование американских внешнеполитических инициатив. В новом бюджете США заложена и помощь Украине на следующий год в размере 658 миллионов долларов.

Как сообщается, 250 миллионов долларов из запланированной помощи пойдут на подготовку украинских военнослужащих и военное оборудование, включая с летальным вооружением.

Больше всего американской помощи в 2016 году традиционно получат Израиль и Египет — 3,14 миллиарда и 1, 45 миллиарда долларов соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что американцы передали украинцам военную амуницию.