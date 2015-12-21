Украинский десантник дал Порошенко рецепт прекращения войны на Донбассе

Защитник донецкого аэропорта, "киборг" Тарас Коваль с позывным "Вальтер" рассказал, что бы он сделал для прекращения войны на Донбассе, будучи Президентом Украины.

Об этом боец 95-й отдельной аэромобильной бригады, защищавший донецкий аэропорт, рассказал на чате в "Главреде".

По его словам, для прекращения войны на Донбассе, в первую очередь, Президенту нужно миминизировать давление на себя и его окружение со стороны политиков и олигархов, которым выгодно продолжение войны.

"В первую очередь, попытался бы минимизировать давление на себя и свою команду со стороны всех политиков и олигархов, которым выгодно продолжение войны; всеми возможными методами (приемлемыми для Украины) заручился бы поддержкой США и НАТО; привел бы Вооруженные Силы в состояние повышенной боеготовности; взял бы под полный контроль границу между РФ и Украиной; в качестве наблюдателей использовал бы ОБСЕ, представителей США, ЕС и офицеров НАТО; разместил бы их точно так же на этой границе; объявил бы открыто об этом; после чего выдвинул бы недельный ультиматум ДНР и ЛНР", — заявил он.

Отвечая на вопрос, есть ли шанс завершения конфликта в 2016 году, киборг сказал, что очень хочет этого.

"Лично я до безумия хочу, если не Новый год, то Рождество или День Конституции встречать в Донецке или Луганске, которые будут освобождены от этого ватного маргинализма, когда действительно адекватные и здравомыслящие люди смогут не бояться за свою жизнь. Потому что нет никакой жизни в недореспубликах", — сказал "киборг".

Ранее Коваль заявлял, что Донбасс является неотъемлемой частью территории Украины, поэтому вести разговоры о том, чтобы "отпустить в свободное плавание" эту временно оккупированную часть страны являются неприемлемыми.