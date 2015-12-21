Новая "власть" — старые нравы: мэр Феодосии и его зам погорели на взятке в 300 тысяч долларов

В оккупированном Крыму сотрудники ФСБ РФ отлавливают вороватых чиновников. Так, силовики задержали главу администрации Феодосии Дмитрия Щепеткова и его зама Макара Макарова,

Об этом со ссылкой на представителя крымского управления ФСБ РФ сообщает Интерфакс.

По данным пресс-службы местной ФСБ, Щепетков и его зам входили в состав преступной группы, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей.

Дело возбуждено управлением СКР по республике Крым по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и статье 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

По данным следствия, 6 ноября индивидуальный предприниматель обратился к главе администрации Феодосии с заявлением о продлении договора аренды земельного участка площадью 2 гектара. "Щепетков и Макаров из корыстных побуждений потребовали от предпринимателя передать взятку в размере 300 тыс. долл. для решения этого вопроса", — сообщили в СКР.

21 декабря два посредника, действуя по поручению Щепеткова и Макарова, получили 150 тыс. долл. для передачи части взятки главе администрации и его заму.

40-летний Щепетков с августа 2013 по сентябрь 2014 года был и.о. городского головы Феодосии, с сентября 2014 года - и.о. главы администрации Феодосии, с декабря 2014 года являлся главой администрации города.

35-летний Макаров с апреля 2014 по декабрь 2014 года был заместителем феодосийского городского головы, затем — заместителем главы администрации Феодосии.

Напомним, предыдущий мэр Феодосии — Александр Бартенев — был убит в июле 2013-го. По некоторым данным ему задолжали 500 тыс. долл. и не хотели отдавать.