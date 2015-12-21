Коломойский заявил, что не давал скандальное интервью

Экс-глава Днепропетровской ОГА, бизнесмен Игорь Коломойский не давал скандальное интервью изданию Politico.

Об этом он заявил в комментарии ТСН.ua.

"Интервью, конечно, острое и местами смешное, но хочу многих расстроить: я не давал интервью никакой газете Politico. Сейчас консультируюсь с адвокатами по поводу своих дальнейших действий в связи с выходом этого материала", — сказал он.

Ранее на сайте газеты Politico появился материал, озаглавленный "Звездные войны в Украине: Порошенко против Коломойского", в котором содержались цитаты, якобы сказанные Коломойским, и якобы записанные известным британским журналистом Оливером Кэрролом.