В разведке рассказали, сколько российских военных находятся на Донбассе

На территории Донецкой и Луганской области находятся более 7,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщил начальник управления ГУ разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телеканала 112 Украина.

"Если брать те данные, которые есть в ГУР, кадровых военнослужащих ВС РФ, находящихся на территории Донецкой и Луганской областей, мы насчитываем около 7,7 тыс. Это те, которые непосредственно входят в состав ВС РФ", — сообщил Скибицкий.

По его словам, количество остается постоянным, а передислокация и усиление, особенно в первом эшелоне, увеличивается в первом и втором армейских корпусах ВС России.

Кроме того, по данным разведки, Россия проводит повседневную боевую подготовку войск к возможному возобновлению боевых действий в Украине.

"Непосредственной угрозы на сегодняшний день нет. Но признаки есть, что ВС РФ, боевые подразделения 1-го, 2-го АК, осуществляют подготовку, и такая подготовка плановая. Обстановка остается сложной (в АТО).

Противник продолжает обстреливать позиции украинских силовых структур. За последние сутки, по данным ГУР, было совершено 57 обстрелов. Кроме того, продолжается наращивание боеприпасов, горюче-смазочных материалов, прибывающих из РФ", — отметил Скибицкий.

Ранее в разведке сообщали, что в зоне АТО на Донбассе продолжают гибнуть российские военнослужащие

Напомним, сегодня, 17 декабря, на пресс-конференции Путин признал, что Россия отправила на восток Украины людей для "решения определенных вопросов, в частности в военной сфере".

"Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там решением определенных вопросов, в частности в военной сфере, но это не означает, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу", — сказал Путин.