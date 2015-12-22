ФСБ впервые применила пытки к крымскому татарину, пытаясь его завербовать — Джемилев

В оккупированном Крыму сотрудники ФСБ России в городе Джанкой незаконно задержали крымского татарина Энвера Кроша, которого подвергли пыткам и хотели завербовать.

Об этом написал уполномоченный президента по делам крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев на своей странице в Facebook.

"16 декабря 2015 г. житель г. Джанкоя Энвер Крош 1991 г.р. (...) был незаконно доставлен в районное отделение полиции Джанкоя, передан сотрудникам ФСБ в этом же здании, которые пытались получить письменные согласие на сотрудничество с ФСБ", — говорится в сообщении.

По информации Джемилева, при этом к задержанному применяли пытки электрическим током.

"Не получив ожидаемых результатов, ФСБшники подвергли Энвера Крош пыткам электрическим током", — пишет Джемилев.

К утру 17 декабря Энвера Кроша отпустили, при этом ему напомнили о семье. "У тебя есть жена, дети, родные... подумай об этом, подумай о нашем предложении", — говорится в сообщении.

Джемилев отмечает, что это не первый случай откровенной вербовки с применением разных методов запугивания и шантажа, но это первый прецедент использования пыток.

Оперативная информация из Крыма:16 декабря 2015 г. житель г. Джанкоя Энвер Крош 1991 г.р (24 года)., женат, имеет дво... Опубликовано Mustafa Dzhemilev 21 декабря 2015 г.

Ранее Джкмилев заявлял, что в аннексированном Россией Крыму установился режим, который является хуже советского тоталитарного.