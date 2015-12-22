Порошенко едет с двухдневным визитом в Израиль

22-23 декабря Президент Украины Петр Порошенко будет находиться с государственным визитом в Израиле.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, Порошенко выступит в Кнессете (Парламенте) Государства Израиль.

"Программой визита предусмотрены встречи Порошенко с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и Патриархом Иерусалимским Теофилом III", — говорится в сообщении.

Также во время визита планируется подписать ряд двусторонних документов, отметили в службе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Брюсселе (столица Бельгии) Петр Порошенко встречался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Узнать больше о мероприятии можно здесь.