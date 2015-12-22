Российский политолог рассказал, на сколько заморозят конфликт на Донбассе

Президент России Владимир Путин вынужден платить за Донбасс. Конфликт на востоке Украины заморозят лет на 20-30.

Об этом написал российский политолог Дмитрий Орешкин в статье для "Апострофа".

По мнению эксперта, для Путина Донбасс сейчас довольно дорогое удовольствие, потому что эта территория рассматривается как Приднестровье-2.

"Приднестровье-2 — бесперспективная и выморочная территория, но с гораздо большим населением, около 4 млн, за вычетом беженцев. И их кому-то надо кормить, давать работу, обеспечивать лекарствами, что весьма дорого. России же денег сейчас и на Крым-то не хватает, потому что в бюджете очень серьезная дыра. Путин этот донецкий "горящий уголь" попытается запихнуть за рубашку Порошенко", — пишет политолог.

По его мнению, серьезных активных действий на Донбассе, по крайней мере, в ближайшие полгода, вероятнее всего, не будет. Ресурсов для этих действий нет.

"Так и будут плеваться друг в друга через линию разделения, обмениваться воинственными заявлениями, поддерживать напряжение и дальше, но серьезных активных действий, по крайней мере в ближайшие полгода, вероятнее всего, не будет", - прогнозирует политолог.

По словам эксперта, Донбасс превратиться в "выморочную территорию".

"Так что наиболее вероятным развитием событий в этом регионе остается замороженный конфликт, лет на 20-30. В результате этого Приднестровье-2, которое сейчас идет по пути Приднестровья-1, превратится в такую же выморочную территорию.

То же самое сейчас и с Донбассом. Какая там может быть экономика, если ситуацию крышуют ребята типа покойного Дремова или главаря ЛНР Игоря Плотницкого, который, видимо, Дремова и уничтожил. Они умеют отжать, или, как они любят говорить, "национализировать". Вот только главного они не умеют — создавать. И в этом смысле ситуация замораживания в долгосрочной перспективе скорее выгодна Европейскому союзу, потому что эта зона будет деградировать, к сожалению для тех людей, которые ее населяют.

А Украина, если сможет провести правильные реформы, найти компромисс между элитными и олигархическими группами, что всегда трудно для постсоветских стран, имеет очень хороший шанс стать на европейский путь развития", — подчеркивает Орешкин.

Напомним, ранее историк Ярослав Грицак отмечал, что Украина стала крупнейшим поражением Путина. Речь идет о крахе так называемой "русской весны".