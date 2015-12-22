Депутаты рассмотрят госбюджет, а под Радой требуют: "Вілкуляку на гіляку"

Сегодня, 22 декабря, Верховная Рада проводит очередное заседание, на котором нардепы планирую рассмотреть вопросы для принятия Госбюджета на 2016 год. Также депутаты намерены рассмотреть изменения в Конституцию и законопроект о рынке азартных игр.

Об этом говорится в повестке дня Рады, пишет УНИАН.

В частности, депутаты планируют рассмотреть проект постановления "Об особенностях процедуры рассмотрения законопроектов, связанных с принятием проекта закона о государственном бюджете на 2016 год", проект постановления "Об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта закона о государственном бюджете на 2016 год".

Также народные депутаты планируют рассмотреть вопрос о включении в повестку дня сессии и направлении на вывод Конституционного суда проекта закона №3524 о внесении изменений в Конституцию (относительно правосудия).

Также депутаты планируют рассмотреть законопроект №3632 о детенизации рынка азартных игр и обеспечении доходами бюджета с целью выполнения социальных обязательств.

Пока депутаты сходятся в парламент, под зданием Верховной Радой митингующие требуют перевыборов мэра Кривого Рога и городского совета, пишет Gazeta.ua.

По информации издания, депутаты молча проходят мимо митингующих, которых собралось около 500 человек.

Люди держат транспаранты "Вибори мера Кривого Рогу — це нахабний реванш Партії регіонів", "Вілкул-геть", "Когда у народа отбирают все его права, у него остаются право на восстание" и выкрикивают: "Вілкуляку на гіляку!".

Как рассказала активист Людмила Белуха, что из Кривого Рога в столицу выехали семь двухэтажных автобусов. В Киев прибыли в 7.30. Люди также приезжали поездами и собственным авто. Автобусы предоставила "Самооборона" и местные бизнесмены. На питание люди собирали по 50 гривен.

На акцию поддержать криворижан пришли и киевляне.

"Мне позвонил друг. Он — пенсионер. Попросил выйти сегодня поддержать его. Сейчас буду звонить ему. Встретимся", — говорит киевлянин Николай Дмитриевич. "Я поддерживаю людей в том, что после революции достоинства в Украине должны проходить честные выборы. Людей снова обманывают. Навязывают власть Партии регионов. Мы не хотим "регионалов". Хватит уже, при них жили", — добавил он.

Также митингующие держат плакат "Нардеп, підтримай "3303"". Под таким номером зарегистрирован законопроект о перевыборах.

Сначала активисты выстроились колонной со стороны улицы Институтской. А потом перешли протестировать напротив Мариинского парка.

Общественный порядок обеспечивают милиция и нацгвардийци в шлемах и полном снаряжении.

Вдоль Мариинского дворца стоят колонны "скорой", а также автобусы Нацгвардии и автозаки.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко требует, чтобы бюджет был принят в четверг, 24 декабря, а в пятницу, 25 декабря, Рада занялась кадровыми вопросами.

фото: Gazeta.ua.