Депутаты уже наработались и заблокировали трибуну: опубликованы фото

В Верховной Раде ряд депутатов блокируют трибуну с требованием назначить выборы в Кривом Роге.

Парламент рассматривал изменения в Конституцию в части правосудия, сообщает телеканал "112 Украина".

Стоит отметить, ранее "Самопоміч" отказалась голосовать за повестку дня до назначения выборов в Кривом Роге.

Как пишет РБК-Украина, после того, как депутаты от "Самопомочи" заблокировали трибуну, спикер Верховной Рады Украины Владимир Гройсман объявил перерыв в заседании парламента для проведения консультаций лидеров фракций до 12:00.

Как сообщалось ранее, под Радой проходит митинг криворожцев с требованием принять проект закона о выборах.

фото: "112 Украина"; rbc.ua