Депутаты уже наработались и заблокировали трибуну: опубликованы фото

"Самопоміч" отказалась голосовать за повестку дня ВР до назначения выборов в Кривом Роге.
Парламент рассматривал изменения в Конституцию в части правосудия, сообщает телеканал "112 Украина".
Стоит отметить, ранее "Самопоміч" отказалась голосовать за повестку дня до назначения выборов в Кривом Роге.
Как пишет РБК-Украина, после того, как депутаты от "Самопомочи" заблокировали трибуну, спикер Верховной Рады Украины Владимир Гройсман объявил перерыв в заседании парламента для проведения консультаций лидеров фракций до 12:00.
Как сообщалось ранее, под Радой проходит митинг криворожцев с требованием принять проект закона о выборах.
фото: "112 Украина"; rbc.ua