Яценюк и Яресько прибыли в Раду, но не хватает депутатов для голосования за бюджет

Во вторник, 22 декабря, вечером в Верховную Раду прибыли премьер Арсений Яценюк, министр финансов Наталья Яресько и ряд других членов правительства.

На вечернем заседании парламента планируется рассмотрение ряда законопроектов, связанных с проектом госбюджета на 2016 год, сообщает УНИАН.

В Раде объявлен перерыв до 17.00 из-за отсутствия депутатов в сессионном зале. Спикер Владимир Гройсман заявил, что сейчас проходит заседание ряда комитетов, поэтому не хватает депутатских голосов для принятия решений.

Перед этим парламент дважды проводил "сигнальное голосование" относительно поддержки проекта постановления об особенностях процедуры рассмотрения законопроектов, связанных с принятием проекта госбюджета на 2016 год. При первом голосовании было 170 голосов, а при втором — 167. Для принятия решения необходимо минимум 226 голосов.

Напомним, сегодня Киевский горсовет принял бюджет столицы на 2016 год с доходами 27,136 млрд грн и расходами 25,638 млрд грн. За это решение проголосовали 76 депутатов.