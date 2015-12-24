В полиции показали "судей" ДНР: объявлены в розыск

Начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что правоохранители объявили в розыск еще шесть так называемых "судей" самопровозглашенной ДНР.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время правоохранитель уточнил, что из них только один псевдочиновник имеет опыт работы на соответствующей должности.

"Елена Ледовская, 1986 года рождения, "судья Ворошиловского межрайонного суда Донецка ДНР", ранее работала помощником судьи в Апелляционном суде Донецкой области", — отметил Аброськин.

Также розыск объявлена ее коллега — 26-летняя Анастасия Федорова, которая также до этого занимала должность помощника судьи в Апелляционном суде региона.

"Елена Богословская, 1976 года рождения, "судья Центрально-городского межрайонного суда Макеевки ДНР". Марина Попшой, 1969 года рождения, "судья Центрально-городского межрайонного суда Макеевки ДНР", ранее, с 1995 года работала судьей в этом же суде", — добавил начальник.

Кроме того, правоохранители ищут Нурию Гильванову, которая является "судьей Харцызского межрайонного суда ДНР" и Виталия Валуйского — сотрудника "Буденновского межрайонного суда Донецка ДНР".

Напомним, ранее в ООН сообщали, что на временно захваченной боевиками самопровозглашенных ДНР и ЛНР территории Донбасса наемники продолжают серьезно нарушать права проживающих там людей.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin