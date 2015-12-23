В Раду прибыли Яценюк, Яресько и ряд членов Кабмина

В Верховную Раду Украины прибыли премьер-министр Арсений Яценюк, министр финансов Наталья Яресько и ряд членов правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня парламент планирует проголосовать ряд решений, касающихся бюджета на 2016 год.

Во время обсуждения вопроса о проведении внеочередных выборов мэра Кривого Рога в сессионный зал спустился Яценюк, и сразу поднялся шум в рядах некоторых фракций, поскольку члены правительства не должны находиться в сессионном зале. Они должны размещаться в правительственной ложе. После этого Яценюк покинул сессионный зал и перешел в правительственную ложу.

Напомним, 22 декабря, вечером в Верховную Раду прибыли премьер Арсений Яценюк, министр финансов Наталья Яресько и ряд других членов правительства.