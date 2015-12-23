В Израиле из-за теракта перенесли встречи Порошенко

Официальные мероприятия в рамках рабочего визита Президента Петра Порошенко в Израиль прекращены из-за теракта.

Он произошел примерно в полдень возле Храма Господня в Иерусалиме, передает "5 канал".

Отмечается, что мусульманин ударил ножом трех израильских военных. Инцидент произошел за полчаса до встречи главы украинского государства с патриархом Феофилом.

В свою очередь источник "Украинской правды" в АП отметил, что официальные мероприятия в рамках визита решили не отменять, а поменяли местами.

Вначале Порошенко должен был встретиться с иерусалимским патриархом Теофилом ІІІ в Иерусалиме, а затем посетить украинскую волонтерку Зиневич, которая проходит лечение в Израиле. Но за инцидент в Иерусалиме президент сначала поехал в больницу, где лечат Зиневич.

Встреча в Иерусалиме должна состояться, но "это будет зависеть от сил безопасности Израиля, которые должны дать добро".

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко хочет создать зону свободной торговли с Израилем.