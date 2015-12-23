Центризбиром нашел замену Злате Огневич и Мартыненко

В среду, 23 декабря, Центризбирком признал избранными и зарегистрировал народных депутатов Украины от партии "Народный фронт" Вадима Пидберезняка и Татьяну Юзькову от Радикальной партии соответственно вместо Николая Мартыненко и Златы Огневич.

Об этом со ссылкой на отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК сообщает УНИАН.

Вчера Верховная Рада досрочно прекратила полномочия Мартыненко и Огневич в связи с личными заявлениями о сложении ими депутатских полномочий.

В связи с этим ЦИК признал избранными и зарегистрировала нардепов, избранных на внеочередных выборах народных депутатов 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, а именно:

Пидберезняка Вадима Ивановича, 1972 года рождения, проживающего в городе Николаеве, члена "Народного фронта", включенного в избирательный список партии под № 76;

Юзькову Татьяну Леонидовну, 1963 года рождения, проживающую в городе Киеве, беспартийную, включенную в избирательный список Радикальной партии Олега Ляшко под № 26.

Напомним, певица Злата Огневич отказалась от депутатского мандата 10 ноября.

Мартыненко заявил о намерении сложить депутатские полномочия 30 ноября, чтобы доказать свою непричастность к коррупционным делам без применения депутатского иммунитета.