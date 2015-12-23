На Донбассе понадобится не менее 25 тысяч миротворцев — посол Украины при ООН

Для развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе необходимо не менее 25 тысяч военных, заявил новоназначенный глава Представительства Украины при ООН Владимир Ельченко.

Он отметил, что размещение миротворческой миссии — это сложный политический вопрос, "и это очень дорого обошлось бы бюджету ООН", передает "Европейская правда".

"По минимальным подсчетам, чтобы охватить оккупированные или неконтролируемые части территории Украины, потребовалось бы развернуть около 25 тыс. военных. Это миллиарды долларов в год", — сказал Ельченко.

По его мнению, эту идею наверняка заветировала бы Россия.

"Да и другие постоянные члены СБ ООН не в восторге. Звучит аргумент: чем эта миссия была бы лучше той миссии мониторинга ОБСЕ, которая есть сейчас?", — сказал Ельченко.

В то же время он отметил, что от идеи направления миротворцев на Донбасс никто не отказывался.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко рассказал, когда на Донбасс могут ввести миротворцев ООН.