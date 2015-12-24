Жебривский о захвате Коминтерново: кац*пские ботинки топчут украинскую землю

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает украинские военные не должны отвечать огнем на провокацию боевиков и отбивать захваченный ими поселок Коминтерново.

Об этом он завил на встрече с общественниками Мариуполя, сообщает городское интернет-издание 0629.com.ua.

"В Коминтерново зашли террористы, они сейчас роют окопы и собираются разбить там гарнизон. Если бы на границе не было российских войск, мы бы за неделю освободили Украину", — сказал губернатор.

Это провокация и отвечать на нее нельзя. Иначе от Украины могут отвернуться европейские партнеры, считает он.

"Нравится ли мне, что кац*пские ботинки топчут украинскую землю? Конечно нет!" — заявил Жебривский и добавил, что нужно укреплять украинскую армию и объяснять людям, что жить на свободной территории гораздо лучше, чем на оккупированной. И завил, что действовать по принципу "Уср*мсь, та не здамсь" безответственно.

"Нас ждут великие дела в наступающем году", — перевел тему губернатор.

Ранее "Главред" сообщал, что глава МВД Арсен Аваков заявил, что требует созыва заседания СНБО из-за захвата боевиками Коминтерновои Заиченково.