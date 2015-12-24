Боевики прячут бронетехнику и уходят из Коминтерново — Аваков

Террористы и российские войска оставили Коминтерново Волновахского района, что в 15 км от Мариуполя, занятое ими ранее.

Об этом написал заявляет министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

"Доложила разведка Нацполиции: утром боевики покинули Коминтерново", — написал он в своем микроблоге в соцсети.

Доложила разведка Нацполиции: утром боевики покинули Коминтерново. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 24 декабря 2015

Как сообщили в штабе АТО в Facebook, в Коминтерново боевики прячут от представителей ОБСЕ запрещеное вооружение.

Террористы пытаются в экстренном порядке вывести из захваченного поселка тяжелое вооружение, которое согласно Минских договоренностей не должно находиться вблизи линии разграничения. Движение техники осуществляется в направлении населенных пунктов Заиченко и Таврия.

Таким образом, захватчики, которых курирует власть Российской Федерации, вводят в заблуждение представителей СММ ОБСЕ, которые пытаются зафиксировать нарушения со стороны боевиков всех соглашений о мирном урегулировании конфликта. Вероятно, что после завершения работы международной миссии в Коментерново запрещенное оружие вернется на позиции в этом населенном пункте и боевики могут прибегнуть к очередным вооруженных провокаций против сил АТО.

Случаи фальсификации реальной ситуации на временно оккупированных территориях представителями НЗФ является системным явлением, говорится в сообщении штаба.