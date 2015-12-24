У Порошенко рассказали о ситуации на Донбассе: карта зоны АТО

За прошедшие сутки в результате боевых действий на Донбассе ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Об этом заявил на брифинге представитель администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

По данным штаба, на Луганском направлении противник трижды нарушил режим тишины вблизи Попасной и Троицкого, применив во всех случаях переносные реактивные установки "Град-П" ("Партизан"). Несколько реактивных снарядов упали в жилых кварталах.

На Донецком направлении продолжаются боевые действия низкой интенсивности. В течение дня не было зафиксировано ни одного эпизода применения тяжелого вооружения со стороны противника. Места наибольшего напряжения — район Светлодарской, Горловской агломерации, окрестности Донецкого аэропорта. Подавляющее большинство обстрелов противника была неприцельно. В Луганском, Опытном, Песках зафиксировано работу вражеских снайперов.

На Мариупольском направлении был зафиксирован 1 вражеский обстрел. Это произошло вблизи с. Гранитного, где боевики с противоположной стороны Кальмиуса стреляли из ПТУР.

По словам Мотузяника, в Коминтерново находятся как минимум 100 боевиков.

"Пытаясь ввести в заблуждение наблюдателей ОБСЕ, боевики пытаются оперативно вывести оттуда тяжелое вооружение, чтобы скрыть нарушения Минских договоренностей. После завершения визита миссии в это село, оккупанты рассматривают возможность размещения танков, САУ и другого тяжелого вооружения в жилых кварталах и на вновь оборонительных рубежах", — сказал он.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что террористы и российские войска оставили Коминтерново Волновахского района, что в 15 км от Мариуполя, занятое ими ранее.