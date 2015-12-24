В разведке опровергли Авакова: Водяное под контролем украинской армии

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что боевики продолжают попытки расширить границы оккупированных территорий на Донбассе за счет захвата населенных пунктов в так называемой "серой зоне".

По информации руководителя пресс-центра ГУР Николая Краснова, Водяное, которое расположено в районе Коминтерново, находится под контролем Вооруженных сил Украины, пишет Украинская правда.

Ранее министр внутренних дел Арсений Аваков возмущался, что ВСУ "сдали Коминтерново, потом Заиченково и Водяное".

Позже Аваков написал, что боевики покинули Коминтерново, а в штабе АТО заявили, что террористы прячут вооружение от международных наблюдателей.

фото: nbnews.com.ua