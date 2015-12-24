В штабе АТО рассказали, как боевики покинули Коминтерново

Зашедшие в село Коминтерново Донецкой области боевики поспешно вывели из него всю свою технику, тяжелое вооружение, а потом сами постепенно покинули населенный пункт.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что ситуация на подступах к городу Мариуполь полностью контролируется украинскими военными.

"Силы АТО окончательно сорвали очередную масштабную провокацию пророссийских бандформирований в Коминтерново", — отметили силовики.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что боевики продолжают попытки расширить границы оккупированных территорий на востоке Украины за счет захвата населенных пунктов в так называемой "серой зоне".