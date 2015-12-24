В Днепропетровске силовики обыскивают квартиру Корбана

В четверг, 24 декабря, в Днепропетровске представители Генпрокуратуры и СБУ проводят обыск в квартире арестованного лидера партии УКРОП Геннадия Корбана.

Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель пресс-службы политсилы Евгения Кравчук.

Позже она уточнила, что самого политика правоохранители принудительно вывезли и, по предварительным данным, перемещают в Киев.

"Прямо сейчас в квартире Геннадия Корбана в Днепропетровске проводится обыск представителями СБУ и Генпрокуратуры. Мотивы неизвесты", — отметила Кравчук.

По ее словам, "согласно закону, следственные действия ночью проводить запрещено". "На штурм дома силовики прибыли на шести автобусах. Выламывая двери, они приказали всем лечь на пол", — добавила руководитель пресс-службы УКРОПа.

Напомним, ранее Геннадий Корбан с обострением ишемической болезни сердца был повторно госпитализирован в стационар. По словам медиков, состояние здоровья политика ухудшилось из-за пережитого им стресса.

До этого в Печерском райсуде Киева проходило заседание по делу лидера УКРОПа, во время которого судья не рассмотрел ходатайство защитников активиста о снятии с него электронного браслета на время проведения необходимых медицинских исследований.

Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik, видео: ТСН