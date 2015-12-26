В Кремле активно обсуждают обмен Савченко на ГРУшников — адвокат

Вопрос обмена украинской летчицы, народного депутата от партии "Батьківщини" Надежды Савченко на пленных российских ГРУшников Александра Александрова и Евгения Ерофеева серьезно обсуждается в окружении президента России Владимира Путина.

Такое предположение высказал в эфире телеканала "112 Украина" адвокат Савченко Марк Фейгин.

"Похоже, этот вопрос действительно серьезно обсуждается в близких кулуарах президента, и лица, которые не настолько решающим образом влияют на этот вопрос, Памфилова и Федотов, в общем передают некую позицию, которая более-менее приемлема.

Я думаю, что вопрос обмена — это уже вполне серьезная вещь, а не какая-то гипотетическая возможность, которая может быть реализована. То, что Памфилова это озвучивает, означает, что некая пристрелка идет, потому что этот вопрос действительно обсуждается", — заявил Фейгин.

Напомним, ранее на пресс-конференции Путин заявил, что согласен с Президентом Петром Порошенко в вопросе пленных и допустил обмен Сенцова и Савченко.