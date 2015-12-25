В прокуратуре рассказали о фальсификациях с подписями под петицией в поддержку Кивалова

В Одессе прокуратура выявила факт незаконного использования персональных данных граждан при сборе подписей под петицией на сайте президента Украины в поддержку внефракционного народного депутата Сергея Кивалова.

Отмечается, что в ведомство поступило заявление гражданина о незаконном использовании неизвестными лицами его персональных данных, составляющих конфиденциальную информацию, передает УНИАН.

"В частности, гражданин заявил, что, просматривая в сети Интернет страницу электронных петиций официального сайта Президента Украины, увидел свою фамилию, имя и отчество среди лиц, подписавших петицию "Прекратить политическое преследование одного из лучших юридических высших учебных заведений Украины Национального университета "Одесская юридическая академия" и его основателя Сергея Васильевича Кивалова", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что, как утверждает заявитель, данный документ он не подписывал и не давал согласия на использование своих персональных данных.

Правоохранителями в качестве свидетелей допросили еще 15 человек, персональные данные которых указаны в подписях под петицией.

Следствием получены сведения о том, что никто из указанных лиц это обращение не подписывал и согласие на использование своих персональных данных не предоставлял.

Кроме того, установлено, что персональные данные некоторых лиц повторяются. "Также в списках имеется информация о лицах, умерших до регистрации петиции", — подчеркнули в пресс-службе.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.

Отмечается, что Кивалов — заслуженный юрист Украины, бывший член Партии регионов, является президентом двух вузов — Национального университета "Одесская юридическая академия" и Международного гуманитарного университета.

Напомним, ранее советника Арсена рассказал, что Кивалов сам организовал взрыв возле дома из-за выборов.