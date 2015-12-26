Боевики снова активничают: 61 раз обстреляли наших военных и дважды Водяное

На протяжении суток в зоне АТО на Донбассе боевики 61 раз провоцировали наших военных и дважды били по мирному поселку Водяное, что под Мариуполем.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Так, с 18.00, 25 декабря, российско-террористические бандформирования около 25 раз нарушили режим полной тишины в зоне проведения АТО.

Из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты продолжают бить по нашим позициям в районе Новгородского, Зайцевого, Майорска, Луганского, Опытного и Песок.

Также вечером бандиты дважды били из минометов калибра 120 мм по нашим воинам в Песках.

По позициям у Зайцевого захватчики били из минометов калибра 82 мм, около Луганского — из ПТРК.

После полуночи они уже более пяти раз нарушили условия прекращения огня.

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак объяснил маневры боевиков в Коминтерново: провоцировали наступление ВСУ.

видео: Військове телебачення України