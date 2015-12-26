В штабе АТО раскрыли, как боевики нарушали "тишину"

В субботу, 26 декабря, в зоне АТО на Донбассе с начала суток и до вечера боевики нарушали режим прекращения огня, 21 раз обстреляв позиции силовиков из разного оружия.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что указанное выше количество атак было совершено по состоянию на 18 часов.

"Под Донецком террористы нарушали "режим тишины" в районе населенных пунктов Опытное, Пески и Авдеевка", — отметили военные.

Кроме того, севернее захваченной Горловки наемники снова открывали огонь возле Новгородского, Зайцево, Майорска, также они атаковали Луганское. В основном враг использовал стрелковое оружие, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.