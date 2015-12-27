Российский журналист рассказал, как можно решить конфликт на Донбассе

Российский журналист, писатель и блогер Аркадий Бабченко заявил, что возникший на Донбассе конфликт можно решить только силовым путем.

Об этом эксперт сообщил в интервью "Апострофу".

В то же время собеседник журналистов выразил мнение, что он никогда не будет замороженным.

"Потому что Донбасс — это территория, которая контролируется отдельными вооруженными группировками. Там будет Чечня, Кавказ 1998 года. Там будут война, бандитизм и похищения. Никаких других вариантов в этом регионе мне не представляется", — отметил блогер.

По его словам, "обстрелы, перестрелки и бои на востоке Украины будут постоянно". "Дело в том, что эта война идет по синусоиде: в какой-то момент будет обострение, а в какой-то — затухание", — добавил писатель.

Кроме того, журналист считает, что так будет происходить до того момента, пока наша страна не отстроит свою государственность, экономику, а самое главное — армию.

"После этого украинские военные дойдут до Изварино (пункт пропуска на границе с Россией, который сейчас находится под контролем боевиков — ред.) и водрузят там украинский флаг. Вот так все это закончится", — подчеркнул Бабченко.

Напомним, ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко назвал причины, по которым на Донбассе продолжаются военные действия. Ознакомиться с данными эксперта можно здесь.