Дело Корбана: суд постановил задержать политика и доставить в зал заседания

В воскресенье, 27 декабря, Днепровский райсуд Киева постановил задержать лидера партии УКРОП Геннадия Корбана и доставить в зал заседания.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что соответствующее решение принял судья Николай Чаус, удовлетворив, таким образом, ходатайство прокуратуры.

"Предоставить разрешение на задержание подозреваемого Корбана Геннадия Олеговича… и доставку в Днепровский районный суд в зал судебных заседаний на 15:00 27 декабря", — сказал он.

Напомним, в воскресенье Днепровский райсуд Киева продолжил рассмотрение ходатайства прокурора относительно изменения меры пресечения Геннадию Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей.

Фото: ТСН