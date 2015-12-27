Дело Корбана: суд постановил задержать политика и доставить в зал заседания

Днепровский райсуд Киева удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры.
В воскресенье, 27 декабря, Днепровский райсуд Киева постановил задержать лидера партии УКРОП Геннадия Корбана и доставить в зал заседания.
Об этом пишет УНИАН.
В то же время агентство уточнило, что соответствующее решение принял судья Николай Чаус, удовлетворив, таким образом, ходатайство прокуратуры.
"Предоставить разрешение на задержание подозреваемого Корбана Геннадия Олеговича… и доставку в Днепровский районный суд в зал судебных заседаний на 15:00 27 декабря", — сказал он.
Напомним, в воскресенье Днепровский райсуд Киева продолжил рассмотрение ходатайства прокурора относительно изменения меры пресечения Геннадию Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей.
Фото: ТСН