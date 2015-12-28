Ярош создает новое движение: миссия "Правого сектора" выполнена

Лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил о создании нового движения.

Об этом говорится в сообщении, которое появилось на сайте Правого сектора.

По его мнению, миссия "Правого сектора" уже выполнена и сейчас настало время сосредоточиться на государственных вещах.

Предлагаем вашему вниманию полный текст заявления.

"Движение "Правый сектор", по моему субъективному мнению, был самым ярким явлением в украинском социуме последних двух лет. С "Правым сектором" так или иначе связаны наиболее романтические и наиболее героические страницы новейшей украинской истории.

"Правый сектор " возник как революционная структура - во время революции и ради революции. Эта революция не была закончена, и завершение ее - создание Украинского самостоятельного соборного государства — по независящим от нас причинам, главной среди которых является война с российским агрессором, отложилось во времени.

Поэтому я считаю, что на сегодня ПС как революционная структура выполнил свою миссию полностью. Это и бои на Майдане, и создание Добровольческого украинского корпуса для отпора внешнему агрессору.

Сейчас настало время сосредоточиться на государственных вещах. Наше движение выросло, окрепло и переходит на новый этап своего развития. Теперь мы хотим предстать не как узкофункциональное, а как общенациональное патриотическое движение, с целью объединить всех патриотов Украины. Без радикализма на грани с маргинесом, но и без либеральной демагогии.

Нашей целью по-прежнему остается построение УССД. Наша задача — двуединая: сохранить существующую государство как плацдарм для получения национальной государственности, и провести в ней революционные изменения, которые обеспечат украинскому народу свободу, справедливость и благосостояние.

Мы, как и раньше, не отказываемся от революционного пути, но категорически отрицаем псевдореволюционных деятельность, которая угрожает существованию государства Украина и пятнает репутацию патриотов. Мы оппозиционные к действующей власти, но не считаем целесообразными кровавые (и обречены на поражение) бунты против нее.

Из вышеуказанных причин я вместе с моей командой исхожу из Национально-освободительного движения "Правый сектор". Мы инициируем создание нового общественно-политического движения, учредительный съезд которого планируется на февраль. Работаем сейчас над его развитием, концепцией деятельности, программными принципами.

Что касается Добровольческого украинского корпуса, который защищал Пески, аэропорт, Широкино, Саур-могилу, создал медицинский батальон "Госпитальеры", бойцы которого спасли тысячи жизней - он должен расти и развиваться дальше, перейти на качественно новый уровень. Поэтому 5-й и 8-й батальоны ДУК и медицинский батальон "Госпитальеры" реорганизовываются в Добровольческую Украинскую армию. Она будет одной из структур создаваемого нами нового движения.

Мы продолжаем воевать на фронте против внешнего агрессора и работать на развитие нашего государства в тылу.

Мы благодарны всем, кто вместе с нами прошел этот тяжелый, но славный путь.

Двери нашего движения открыты для всех патриотов Украины, которые разделяют наши ценности, в первую очередь для членства и сторонников "Правого сектора". Слава Украине! ", — говорится в заявлении Яроша.

Ранее нардеп Дмитрий Ярош, который ранее заявил о своей отставке проводника "Правого сектора" отметил, что берет на себя командование Штабом Корпуса, 5-м, 8-м батальонами и батальоном "Госпитальеры".

видео: ДУК-інфо Правий Сектор