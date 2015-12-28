На Донбассе стало спокойнее, но был бой: карта зоны АТО

В воскресенье, 27 декабря, в зоне АТО на Донбассе обстановка стала несколько спокойнее, боевики ни разу не применяли тяжелое вооружение.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что в течение минувших суток террористы обстреливали позиции силовиков, а также был один бой.

На Донецком направлении на Светлодарской дуге произошло несколько кратковременных провокаций врага в Троицком и Луганском, там враг применил гранатометы и пулеметы.

"В окрестностях Горловки — аналогичная обстановка. Боевики нарушили "режим тишины" в Майорске и Новгородском. Южнее, вблизи Новоселовки Второй, произошло боестолкновение между оккупантами и силами АТО. После получасового боя враг отступил", — отметил полковник.

По его данным, в районе донецкого аэропорта обстановка не изменилась. "Наибольшее количество вражеских провокаций зафиксировано в Песках. Также наемники обстреливали наших военных, которые держат оборону южнее Авдеевки и восточнее Опытного", — добавил силовик.

На Мариупольском направлении неспокойно было только в Широкино, где около 20 минут шла перестрелка между боевиками и украинскими военными. "В результате боевых действий (в течение суток — ред.) ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", — подчеркнул он.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Карта: mediarnbo.org