Кучма о новом переговорщике РФ по Донбассу: усилит позиции России

Назначение постоянного члена Совета безопасности РФ Бориса Грызлова полномочным представителем РФ повысит уровень представительства России в контактной группе по Украине.

Об этом сказал представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма в комментарии Интерфакс-Украина.

"Это право президента Российской Федерации. Я хорошо знаком с Борисом Грызловым. Мое мнение относительно его назначения — это повышение уровня представительства России в трехсторонней контактной группе", — отметил Кучма.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, назначение Грызлова в контактную группу повышает уровень присутствия России на переговорах о деэскалации ситуации в Донбассе, кроме того, это назначение, сделано "по инициативе" президента.

Как известно, 26 декабря Путин подписал распоряжение о назначении постоянного члена Совета безопасности РФ Бориса Грызлова полномочным представителем России в Контактной группе по урегулированию ситуации в Украине.

На посту представителя в контактной группы по Украине Грызлов сменит Азамата Кульмухаметова, который был представителем Кремля на переговорах с апреля 2015 года. Кульмухаметов, в свою очередь, был назначен на этот пост вместо посла России в Украине Михаила Зурабова.