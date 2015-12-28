Украина о "судах" над крымскими татарами: оккупанты бросили вызов международному праву

МИД Украины требует от России немедленно освободить задержанных в аннексированном Крыму участников прошедшего в минувшем году в Симферополе проукраинского мирного митинга.

Об этом в ведомстве сообщили, комментируя начало "судов" над активистами.

В то же время чиновники уточнили, что речь идет о незаконно удерживаемых Ахтеме Чийгозе, Али Асанове, Мустафе Дегерменджи, Арсене Юнусове, Эскендере Эмирвалиеве и Таляте Юнусове.

"Украина выражает решительный протест в связи с началом судилища российской оккупационной власти над участниками мирной акции в Симферополе 26 февраля 2014", — отметили в министертве.

Также в нем подчеркнули, что "расправа оккупационных властей над защитниками родной земли от агрессора — циничный вызов международному праву" и потребовали от российской стороны прекратить преследование представителей крымскотатарского народа.

Напомним, ранее нардеп, уполномоченный Президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев выразил мнение, что вопрос возвращения Украине аннексированного РФ полуострова будет актуализироваться.