В штабе АТО подсчитали, сколько раз сегодня боевики нарушали "тишину"

В понедельник, 28 декабря, в зоне АТО на Донбассе боевики 14 раз нарушили режим "полной тишины", обстреливая украинских силовиков из разного оружия.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что указанное выше количество атак террористы осуществили по состоянию на 18 часов.

"Обстановка в зоне проведения АТО относительно стабилизировалась", — отметили военнослужащие.

Между тем, по их данным, возле захваченного Донецка враг из стрелкового оружия, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов несколько раз бил в сторону позиций силовиков в районе Опытного, Песков и Авдеевки.

Из такого же вооружение наемники стреляли в сторону опорных пунктов сил АТО, расположенных возле Луганского, также противник из стрелкового оружия дважды открывал огонь по воинам под поселком Новгородское.

"Все обстрелы были неприцельными. Тяжелого вооружения оккупанты не использовали", — добавили в штабе проходящей на Донбассе спецоперации.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України