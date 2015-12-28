УКРОП начинает сбор подписей против политических репрессий

Партия УКРОП начинает сбор подписей под требованием к Президенту Петру Порошенко прекратить политические репрессии, немедленно освободить всех политзаключенных, в том числе лидера политсилы Геннадия Корбана.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что активисты добиваются привлечения к ответственности правоохранителей и судей, которые своими действиями порочат авторитет украинского государства.

"Укроповцы" по всей стране предлагают неравнодушным гражданам, патриотам подписать петицию, чтобы победить коррупционную систему, которая паразитирует на обществе, построить успешную страну, где верховенство права — не пустой звук", — отметили журналисты.

"Я подписываю эту петицию, чтобы защитить свою семью и свой дом от безосновательного и своевольного вторжения силовиков", — говорится в ее тексте.

Подписать петицию можно в офисах местных организаций партии УКРОП. Собранные подписные листы отправят в Администрацию Президента по адресу Киев, ул. Банковая, 11. Вскоре он будет опубликована в соответствующем разделе на сайте Президента.

Позже народный депутат, член политсовета УКРОПа Виталий Куприй заявил, что вечером 28 декабря он отправил петицию на сайт главы украинского государства, она должна быть опубликована в течение двух дней.