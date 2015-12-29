Турчинов обвинил Россию в полном срыве Минских соглашений

Процесс мирного решения конфликта на Донбассе не будет приостановлен, отметил секретарь СНБО.
Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия полностью сорвала выполнение Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом он сообщил в ходе ознакомления с производством и модернизацией техники ПВО на базе одного из предприятий, пишет Укринформ.
В то же время чиновник подчеркнул, что попытки мирного решения конфликта не будут прекращаться.
"Безусловно, Минский процесс не будет приостановлен, он будет продолжен в следующем году, и хочется надеяться, что более эффективно и результативно, чем в текущем", — отметил секретарь СНБО.
Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что в течение последнего столетия в Российской Федерации произошло много перемен, однако государство неизменно хочет уничтожить украинцев как отдельный народ.