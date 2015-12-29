Турчинов обвинил Россию в полном срыве Минских соглашений

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия полностью сорвала выполнение Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он сообщил в ходе ознакомления с производством и модернизацией техники ПВО на базе одного из предприятий, пишет Укринформ.

В то же время чиновник подчеркнул, что попытки мирного решения конфликта не будут прекращаться.

"Безусловно, Минский процесс не будет приостановлен, он будет продолжен в следующем году, и хочется надеяться, что более эффективно и результативно, чем в текущем", — отметил секретарь СНБО.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что в течение последнего столетия в Российской Федерации произошло много перемен, однако государство неизменно хочет уничтожить украинцев как отдельный народ.